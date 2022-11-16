США пообещали не допустить превращения армии КНР в самую сильную

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что США не допустят превращения армии Китая в самую мощную в мире. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Милли, США собираются не допустить этого с помощью наращивания собственного военного потенциала. Это, по мнению генерала, должно позволить сдерживать Пекин, тем самым предотвращая открытый конфликт между странами.
«Мы будем первыми в мире и через пять лет, и через десять лет, и через пятьдесят лет, мы не позволим Китаю стать первыми в мире», – заявил он.
Он также добавил, что КНР хочет стать «равной или превзойти США с военной точки зрения».
«Однако мы не стоим на месте. <...> И пока мы остаёмся первыми в мире, мы будем сдерживать ту войну, которой опасаются многие люди – войну между великими державами, между Китаем и Соединенными Штатами», – добавил Милли.
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