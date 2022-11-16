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34 минуты назад

Милли спрогнозировал замедление боев на Украине

Елена Прошина

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст «окно» для урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Милли спрогнозировал замедление боев на Украине
Фото: РамблерРамблер

«На мой взгляд, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому, если тактические операции замедлятся, может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», – заявил Милли во время пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Государственный департамент США якобы подготавливает почву для переговоров России и Украины.

Армия,Марк Милли,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Госдеп США,
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