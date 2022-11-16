Милли спрогнозировал замедление боев на Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст «окно» для урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На мой взгляд, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому, если тактические операции замедлятся, может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», – заявил Милли во время пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Государственный департамент США якобы подготавливает почву для переговоров России и Украины.