Милли спрогнозировал замедление боев на Украине

«На мой взгляд, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому, если тактические операции замедлятся, может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», – заявил Милли во время пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.