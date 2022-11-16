Остин: Украина уже использует системы NASAMS на поле боя

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина уже применяет на поле боя зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые ей ранее отправил Белый дом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются. И их эффективность на данный момент очень впечатляет», – рассказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания группы по помощи Украине.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны выделят на военную помощь Украине почти 300 миллионов долларов.
«Впереди – зима, низкие температуры и очень трудные условия. Это увеличивает ожидания помощи Украине со стороны других стран. Правительство выделяет 720 миллионов крон на гуманитарную помощь и 3 миллиарда крон на военную поддержку. Это самый крупный единоразовый пакет помощи Украине», – уточнил он.