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20 минут назад

Стало известно о продвижении российских военных на Авдеевском направлении

Lenta.ru

Российские военные продолжают наступление на Авдеевском направлении, об этом стало известно РИА Новости.

Стало известно о продвижении российских военных на Авдеевском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство отмечает слаженную работу разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной Милиции Донецкой народной республики (ДНР) юго-западнее Авдеевки.

Разведка при помощи беспилотников обнаруживает противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам, которые ведут огонь из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Также сообщается, что российские Вооруженные силы активизировали продвижение на Донецком направлении, взяв под контроль Павловку, Опытное, Майорск и другие.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 160 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Бои на этом направлении произошли в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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