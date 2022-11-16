Стало известно о продвижении российских военных на Авдеевском направлении

Российские военные продолжают наступление на Авдеевском направлении, об этом стало известно РИА Новости.

Агентство отмечает слаженную работу разведки и артиллерии 1-й Славянской бригады Народной Милиции Донецкой народной республики (ДНР) юго-западнее Авдеевки.

Разведка при помощи беспилотников обнаруживает противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам, которые ведут огонь из крупнокалиберной пушки 2А36 «Гиацинт-Б» осколочными боеприпасами.

Также сообщается, что российские Вооруженные силы активизировали продвижение на Донецком направлении, взяв под контроль Павловку, Опытное, Майорск и другие.