Пентагон рассказал о попытке связаться с РФ после инцидента в Польше

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что американское военное ведомство пыталось связаться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым после инцидента с падением ракет в Польше, отметив, что это так и не удалось сделать, сообщает РИА Новости.

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«Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым», — заявил представитель ПентПентагона.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в селе Пшеводув. Уточнялось, что в результате два человека погибли.