В Чехии обучит около четырех тысяч украинских военных

«Правительство согласилось с предложением главы Минобороны об обучении в республике украинских военнослужащих в пяти четырёхнедельных циклах по 800 человек в каждом. Общие расходы на это составят 975 млн крон (около 40 млн долларов)», — говорится в сообщении.