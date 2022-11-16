В Чехии обучит около четырех тысяч украинских военных

Это предложение главы Минобороны республики Яны Черноховой одобрило правительство.
По информации Чешского радио, обучение пройдёт в 2022-2023 годах.
«Правительство согласилось с предложением главы Минобороны об обучении в республике украинских военнослужащих в пяти четырёхнедельных циклах по 800 человек в каждом. Общие расходы на это составят 975 млн крон (около 40 млн долларов)», — говорится в сообщении.
В первом сборе, который состоится уже в этом году, должны принять участие около 700 военнослужащих механизированного батальона, 40 человек из подразделения обеспечения, 30 медиков, десять специалистов противохимической защиты и 20 военнослужащих инженерных войск.