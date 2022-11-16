В иранских беспилотниках найдены детали из США и Европы

Разведывательные данные, собранные со сбитых иранских беспилотников на Украине, показывают, что большинство деталей дронов производится компаниями из США, Европы и других стран-союзников, сообщил Wall Street Journal. Издание призвало ужесточить экспортный контроль.

Отмечается, что новые факты вызывают беспокойство у западных официальных лиц и аналитиков. По словам источников, знакомых с этим вопросом и документами, правительство США намерено провести расследование.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее заявили, что Иран передал России свои дроны после начала военной операции, а большая часть их комплектующих сделана в США.