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14 минут назад

WSJ: в иранских беспилотниках найдены детали из США и Европы

News.ru

Разведывательные данные, собранные со сбитых иранских беспилотников на Украине, показывают, что большинство деталей дронов производится компаниями из США, Европы и других стран-союзников, сообщил Wall Street Journal. Издание призвало ужесточить экспортный контроль.

В иранских беспилотниках найдены детали из США и Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что новые факты вызывают беспокойство у западных официальных лиц и аналитиков. По словам источников, знакомых с этим вопросом и документами, правительство США намерено провести расследование.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее заявили, что Иран передал России свои дроны после начала военной операции, а большая часть их комплектующих сделана в США.

По словам спикера, иранский Mohajer состоит из комплектующих, сделанных в США, также на летательном аппарате стоит австрийский двигатель, японская камера и китайский лазерный дальномер. Как утверждает украинская разведка, боезапас для дронов произведен в Иране, а российские запчасти у летательного средства отсутствуют.

Армия,Василий Небензя,ООН,
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