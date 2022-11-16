Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше

Украинская сторона признала, что перед падением снаряда на территорию Польши ВСУ пыталась перехватить российскую ракету в этом районе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США.

По информации источника, это признание Киева послужило основой для конечной оценки произошедшего со стороны США. Происхождение ракеты по прежнему неизвестно. Однако президент США Джо Байден заявил, что прямых доказательств того, что снаряд был выпущен Россией, на данный момент нет.