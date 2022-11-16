Столтенберг объяснил несрабатывание ПВО Польши

Системы противовоздушной обороны Польши не сбили ракету ВСУ из-за ее характеристик полета. Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, баллистические и крылатые ракеты обладают «особыми характеристиками» и системы ПВО настроены на отражение таких атак «круглосуточно».

«Скорее всего, прилет ракеты является ошибкой украинской системы ПВО. И она не обладала характеристиками для удара по наземным целям», — объяснил произошедшее Столтенберг.

Генсек отметил, что данный инцидент не говорит о «неспособности НАТО защищаться от преднамеренных атак и ударов по территориям стран-участниц альянса».