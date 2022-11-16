Партию Су-34 передали Вооруженным силам России

Партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 после испытаний передали Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Работа ведется в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, возникающих в ходе проведения спецоперации на Украине.

Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Су-34 — уникальный самолет с высокими летно-техническими характеристиками, который хорошо зарекомендовал себя в ходе реальных боевых действий.