В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
58 минут назад

Партию Су-34 передали Вооруженным силам России

Lenta.ruиещё 2

Партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 после испытаний передали Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Партию Су-34 передали Вооруженным силам России
Фото: ТАССТАСС

«Очередная партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на НовоНовосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ОбъеОбъединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкгоскорпорации "Ростех"). Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы», — говорится в сообщении.

Работа ведется в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, возникающих в ходе проведения спецоперации на Украине.

Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Су-34 — уникальный самолет с высокими летно-техническими характеристиками, который хорошо зарекомендовал себя в ходе реальных боевых действий.

В июле источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы России начали применять новый разведывательный комплекс на базе Су-34 в рамках спецоперации на Украине.

Армия,Денис Мантуров,Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова,ОАК,Ростех,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители