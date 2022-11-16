«Часового» НАТО заметили вблизи места падения ракет в Польше

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО зафиксирован над территорией Польши. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: Remiza.pl Remiza.pl

Согласно его информации, Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO 11, зарегистрированный в Люксембурге, вылетел с авиабазы альянса в турецком городе Конья и около 13:00 мск приблизился на 100 километров к месту падения ракет, а затем начал кружить над польской территорией.

В радиусе его маршрута также расположен аэродром в городе Жешув, находящийся в 90 километрах от украинской границы. Ранее там неоднократно были замечены транспортные самолеты, которые выполняли перевозки по заказу Минобороны США.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

Польша от лица всего Евросоюза обвинила в случившемся Россию. С аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.