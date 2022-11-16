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33 минуты назад

Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области

Lenta.ru

Выходец из Грузии, гражданин Украины Эрнест Мачарашвили погиб в боях в Херсонской области. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, Мачарашвили погиб 13 октября. Помимо этого, утверждается, что брат военного — Темур Мачарашвили — погиб в апреле в боях в Запорожской области. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, братья Мачарашвили вернулись на Украину из-за границы и были зачислены в отряд специального назначения.

Братья были родом из грузинского села Корбули. Отец погибших Бондо Мачарашвили проходил военную службу на Украине при СССР. В 1977 году он женился на украинке, в семье родилось 12 детей — шесть девочек и шесть мальчиков. До 2014 года они жили в городе Ровеньки, который в настоящее время входит в состав Луганской народной республики (ЛНР).

2 ноября стало известно, что грузинский наемник Леван Сахелашвили, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, умер на Украине. На тот момент Сахелашвили стал 24-м грузином, который умер на Украине с начала российской спецоперации.

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