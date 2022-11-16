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52 минуты назад

В России рассказали об испытании «самолета Судного дня»

Lenta.ru

Российский «самолет Судного дня» — воздушный командный пункт Ил-80 — испытывали для связи с подводными лодками. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

В России рассказали об испытании «самолета Судного дня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Ил-80 проводились испытания по связи с ракетными атомными подводными лодками стратегического назначения, находящимися в подводном положении. Самолет способен поддерживать устойчивую связь с субмариной через толщу воды», — сообщил собеседник.

По его словам, связь летательного аппарата с субмариной обеспечивалась за счет сверхдлинных волн посредством выпущенной подлодкой буксируемой погружной антенны.

В августе 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в стране началась разработка нового «самолета Судного дня», который должен заменить Ил-80.

В июле того же года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что в Воронеже на базе Ил-96-400М началось строительство «самолета Судного дня».

Армия,Денис Мантуров,Минпромторг,
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