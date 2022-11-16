В России рассказали об испытании «самолета Судного дня»

Российский «самолет Судного дня» — воздушный командный пункт Ил-80 — испытывали для связи с подводными лодками. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

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«С Ил-80 проводились испытания по связи с ракетными атомными подводными лодками стратегического назначения, находящимися в подводном положении. Самолет способен поддерживать устойчивую связь с субмариной через толщу воды», — сообщил собеседник.

По его словам, связь летательного аппарата с субмариной обеспечивалась за счет сверхдлинных волн посредством выпущенной подлодкой буксируемой погружной антенны.

В августе 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в стране началась разработка нового «самолета Судного дня», который должен заменить Ил-80.