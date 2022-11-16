ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области

Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС.

О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР.