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39 минут назад

ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС.

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О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР.

До этого экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной, по силам противника наносятся массированные удары.

Армия,СВО,Родион Мирошник,Андрей Марочко,
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