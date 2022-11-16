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8 минут назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили украинский самолет под Артемовском

Lenta.ru

Бойцы частной военной компании «Вагнер» сбили украинский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в ходе боев за пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) Опытное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили украинский самолет под Артемовском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бойца из группы ПВО, речь идет о штурмовике-бомбардировщике ВСУ (Вооруженных сил Украины), который пытался нанести удар по российским военным.

Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили украинские подразделения под Артемовском

«Либо Су-25 «Грач», либо Су-24. Времени долго там находиться у меня не было. Надо было срочно менять позицию», — заявил он.

14 ноября сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском. После непродолжительного боя они захватили точку и взяли в плен одного украинского силовика. За штурмом наблюдала воздушная разведка. О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября.

Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

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