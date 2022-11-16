Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили украинский самолет под Артемовском

Бойцы частной военной компании «Вагнер» сбили украинский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в ходе боев за пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) Опытное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам бойца из группы ПВО, речь идет о штурмовике-бомбардировщике ВСУ (Вооруженных сил Украины), который пытался нанести удар по российским военным.

«Либо Су-25 «Грач», либо Су-24. Времени долго там находиться у меня не было. Надо было срочно менять позицию», — заявил он.

14 ноября сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском. После непродолжительного боя они захватили точку и взяли в плен одного украинского силовика. За штурмом наблюдала воздушная разведка. О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября.