Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS

Войска Украины обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК в Telegram.

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Это произошло 04:50. Киев выпустил две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В октябре лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам главы Белого дома, Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов. Украина получит, в том числе ракетные системы залпового огня HIMARS.