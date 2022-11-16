Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS

Войска Украины обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК в Telegram.
Это произошло 04:50. Киев выпустил две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В октябре лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По словам главы Белого дома, Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Киеву на 625 миллионов долларов. Украина получит, в том числе ракетные системы залпового огня HIMARS.
HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Дальность стрельбы РСЗО — до 80 километров.