В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Подлодку «Можайск» спустят на воду в 2023 году

Lenta.ruиещё 2

Дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) «Можайск» проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России, планируют спустить на воду в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Подлодку «Можайск» спустят на воду в 2023 году
Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Отмечается, что на предприятии продолжают строительство подлодок «Можайск» и «Якутск».

«В настоящее время работники верфей проводят на ПЛ «Можайск» достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года. На ПЛ «Якутск» завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса», — сообщили в пресс-службе.

Подводную лодку «Можайск», которая является пятым кораблем серии, заложили в 2021 году. ДЭПЛ проекта 636.3 несут крылатые ракеты «Калибр».

Ранее в Минобороны России сообщили, что дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота.

В июне издание The Drive писало, что дизель-электрическая подлодка Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус» уникальна благодаря наличию водометного движителя.

Армия,Математика,Минобороны России,Адмиралтейские верфи,Алроса,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители