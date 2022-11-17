Подлодку «Можайск» спустят на воду в 2023 году

«В настоящее время работники верфей проводят на ПЛ «Можайск» достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года. На ПЛ «Якутск» завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса», — сообщили в пресс-службе.