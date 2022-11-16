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17 минут назад

Украинские пленные пожаловались на безразличие офицеров ВСУ к своим бойцам

Вечерняя Москваиещё 2

Офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые народной милицией ДНР, то есть по сути — в плен. Об этом сообщили несколько украинских военнопленных из пятого полка.

Украинские пленные заявили о безразличии офицеров ВСУ к своим бойцам
Фото: gur.gov.ualgur.gov.ual

Всех их перебросили из Сумской области, где мобилизовали, под Соледар 10 октября. Через 18 дней они впервые вышли на первую линию, где сразу же попали в плен.

— С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. Привозят, кидают на мясо — и все, — рассказал украинский пленный Сергей Грицай.

Его слова подтвердил Виталий Мартыненко, мобилизованный из города Белополье Сумской области.

— Офицер пятого полка нас довел до полдороги. Своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — прим. «ВМ») отвели, сказал: «Я туда не пойду, вот вам рация, вы их проведите и вернетесь». Нас бойцы привели, только начали расходиться — и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов, — пожаловался он на отношение офицеров.

Позиции, куда их направило командование, уже к тому моменту, как оказалось, взяли под контроль военнослужащие ДНР, продолжил Максим Писарев, мобилизованный в Сумах.

— Бойцы ДНР нас ждали, и офицер пятого полка уже знал, что позиция занята. Нас тупо как пушечное мясо кинули, — цитирует его РИА Новости.

Украинские пленные возмутились такой безответственностью своих командиров и безразличием к судьбе солдат.

14 ноября сообщалось, что украинский военный перепутал армию Украины с Вооруженными силами России и попал в плен. Соответствующий видеорассказ появился на сайте РЕН ТВ.

Армия,Виталий Мартыненко,Сергей Грицай,
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