Украинские пленные заявили о безразличии офицеров ВСУ к своим бойцам

— Офицер пятого полка нас довел до полдороги. Своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — прим. «ВМ») отвели, сказал: «Я туда не пойду, вот вам рация, вы их проведите и вернетесь». Нас бойцы привели, только начали расходиться — и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов, — пожаловался он на отношение офицеров.