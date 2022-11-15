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1 час назад

В Минобороны РФ назвали провокацией заявления о падении "российских" ракет в Польше

ТАСС

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

В Минобороны РФ ответили на заявления о падении "российских" ракет в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Армия,Минобороны России,
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