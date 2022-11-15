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49 минут назад

В МО Белоруссии объяснили, зачем закупают бланки повесток на фоне слухов о мобилизации

ТК «Звезда»иещё 1

Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения о том, что военные комиссариаты якобы проводят масштабную закупку бланков мобилизационных повесток. Информация об этом ранее появилась в СМИ и социальных сетях.

В Минобороны Белоруссии объяснили закупку бланков повесток
Фото:  Rakoon, СС BY 3.0, Wikimedia Rakoon, СС BY 3.0, Wikimedia

«Закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов», - заявили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что закупка повесток проводится в соответствии с заранее утвержденным планом, предмет закупки размещается на открытой электронной торговой площадке.

«Отмечаем, что никакого увеличения объема закупаемой продукции в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве привели пример, согласно которому военный комиссариат Брянской области в 2021 году разместил на республиканском сайте госзакупок данные о приобретении бланковой, полиграфической продукции различных типов в количестве более миллиона экземпляров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что в стране отсутствует необходимость проведения мобилизации. В то же время в МО республики в октябре сообщали о возможности при необходимости привлечь мобилизационный ресурс в количестве 500 тысяч подготовленных военнообязанных. В ведомстве напомнили, что 60% личного состава армии составляют контрактники.

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