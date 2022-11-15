В Минобороны Белоруссии объяснили закупку бланков повесток

Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения о том, что военные комиссариаты якобы проводят масштабную закупку бланков мобилизационных повесток. Информация об этом ранее появилась в СМИ и социальных сетях.

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«Закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов», - заявили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что закупка повесток проводится в соответствии с заранее утвержденным планом, предмет закупки размещается на открытой электронной торговой площадке.

«Отмечаем, что никакого увеличения объема закупаемой продукции в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве привели пример, согласно которому военный комиссариат Брянской области в 2021 году разместил на республиканском сайте госзакупок данные о приобретении бланковой, полиграфической продукции различных типов в количестве более миллиона экземпляров.