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20 минут назад

Глава миссии ООН Богнер: военнопленных РФ пытали током на Украине

Газета.Ru

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве заявила, что украинские военные пытали российских военнопленных током и наносили им удары ножом, передает РИА Новости.

Глава миссии ООН Богнер: военнопленных РФ пытали током на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона «тапик», — сказала она.

Богнер отметила, что представители миссии ООН опросили 175 российских военнопленных и задокументировали случаи пыток и жестокого обращения. По ее словам, военнопленные РФ также сообщали, что их били кулаками по телу и лицу после сдачи в плен и в ходе допросов. При этом они жаловались на плохие условия эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.

Глава миссии ООН рассказала, что случаи жестокого обращения зафиксированы в ряде следственных изоляторов и в исправительной колонии Днепропетровской области.

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