Глава миссии ООН Богнер: военнопленных РФ пытали током на Украине

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве заявила, что украинские военные пытали российских военнопленных током и наносили им удары ножом, передает РИА Новости.

Богнер отметила, что представители миссии ООН опросили 175 российских военнопленных и задокументировали случаи пыток и жестокого обращения. По ее словам, военнопленные РФ также сообщали, что их били кулаками по телу и лицу после сдачи в плен и в ходе допросов. При этом они жаловались на плохие условия эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования.