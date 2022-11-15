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33 минуты назад

Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на кременском направлении

Lenta.ruиещё 2

Разведчики боевой группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на кременском направлении в Донбассе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

«Отважные» выбили ВСУ с позиций на кременском направлении
Фото:  Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Уточняется, что российские военнослужащие уничтожили бронетехнику противника. Соответствующее видео агентство опубликовало в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как бойцы сбрасывают гранаты с беспилотника, чтобы выбить украинских военнослужащих из окопов, после чего оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям.

Ранее в ноябре танкист из группировки «О» («Отважные») рассказал о подвиге наводчика орудия, который помог членам экипажа добраться до российских позиций.

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