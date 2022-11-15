«Отважные» выбили ВСУ с позиций на кременском направлении

Разведчики боевой группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на кременском направлении в Донбассе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Уточняется, что российские военнослужащие уничтожили бронетехнику противника. Соответствующее видео агентство опубликовало в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как бойцы сбрасывают гранаты с беспилотника, чтобы выбить украинских военнослужащих из окопов, после чего оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям.