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17 минут назад

Военкор назвал срок возможного перелома в ходе спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Военный корреспондент Дмитрий Стешин допускает, что перелом в ходе российской спецоперации на Украине может произойти в конце декабря-начале января. Такой срок он назвал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Военкор назвал срок возможного перелома в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист выразил уверенность, что Россия пополняет арсенал и готовит «технологический рывок». Так, по его данным, производство ракет в настоящее время осуществляется в четыре смены.

«Нам нужно дотянуть до момента, когда этот перевес материализуется, и мы сможем его применить. Я тогда Украине не позавидую. Что так будет, я уверен, потому что так было всегда в истории России», — заключил Стешин.

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В октябре военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что с переходом командования силами спецоперации в руки генерала армии Сергея Суровикина Россия может достичь перелома в конфликте. По его мнению, Суровикин должен действовать жестко, чтобы Запад пришел к выводу, что поставлять оружие Украине бесполезно — «все равно что заливать воду в решето».

Армия,СВО,Виктор Баранец,Сергей Суровикин,
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