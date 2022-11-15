Генсек НАТО заявил о подготовке десятков тысяч военных Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал расширение тренировочной миссии Евросоюза для подготовки украинских военнослужащих. Об этом он сказал в ходе своего визита в Брюссель, передает РИА Новости.
Генсек подчеркнул, что поддерживает сотрудничество в различных форматах, чтобы предоставить больше тренировочных возможностей Украине.
«Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять...» — сказал Столтенберг.