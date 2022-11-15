Генсек НАТО заявил о подготовке десятков тысяч военных Украины

«Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять...» — сказал Столтенберг.