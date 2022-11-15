В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы. Как пишет РИА Новости, на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе он отметил, что особенно активны они стали в приграничных регионах.

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«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что в последние время участились обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву. Целью диверсантов и украинских военных становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение которых грозит как безопасности граждан, так и российской экономике.