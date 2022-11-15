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19 минут назад

Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

Никита Бородкин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы. Как пишет РИА Новости, на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе он отметил, что особенно активны они стали в приграничных регионах.

В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что в последние время участились обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву. Целью диверсантов и украинских военных становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение которых грозит как безопасности граждан, так и российской экономике.

Кроме того, стали чаще фиксироваться попытки проникновения в Россию представителей радикальных и экстремистских организаций, которые ставят своей целью подрывную деятельность и совершение терактов.

Армия,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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