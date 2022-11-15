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1 час назад

Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы

Lenta.ruиещё 1

Корабельные ударные группы Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Зеленый дол», «Советск» и «Одинцово», а также ракетных катеров «Димитровград» и «Чувашия» в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В морских полигонах Балтики экипажи боевых кораблей отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения "неприятеля" с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб», — отмечается в сообщении.

В качестве воздушных мишеней использовали светящиеся авиационные бомбы САБ-250 и самолетные малогабаритные мишени М-6, которые поставил истребитель Су-27 и фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации флота.

В пресс-службе отметили, что упражнения выполняли две группы кораблей и катеров поочередно. Стрельбы вели на различных высотах и дистанциях с использованием артиллерийских установок АК-630М, А-190 и АК-176. Все цели успешно поразили.

В октябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что российский МРК «Аскольд» проекта 22800 с комплексами «Калибр-НК» и «Панцирь-М» завершит морские испытания в 2023 году.

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