Кадыров назвал число участников СВО от Чечни

Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более девяти тысяч находятся в данный момент на передовой. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По словам руководителя российского региона, такие данные были озвучены на совещании с представителями силовых ведомств.

«В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой», - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД дано поручение формировать резервы «из желающих устроиться на работу в военные структуры», а также провести их обучение.

«Это позволит в случае необходимости оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами», - заявил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».