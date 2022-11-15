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21 минуту назад

Кадыров назвал число участвующих в СВО чеченцев

Алиса Селезнёва

Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более девяти тысяч находятся в данный момент на передовой. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал число участников СВО от Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя российского региона, такие данные были озвучены на совещании с представителями силовых ведомств.

«В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой», - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД дано поручение формировать резервы «из желающих устроиться на работу в военные структуры», а также провести их обучение.

«Это позволит в случае необходимости оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами», - заявил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Кадыров заявил, что полностью поддерживает принятое президентом России Владимиром Путиным решение. При этом Служба безопасности Украины объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни, среди обвинений - «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины», а также оправдание и признание правомерными российских действий на украинской территории. В ответ Рамзан Кадыров попросил «определить место, куда ему нужно явиться».

Армия,СВО,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,СБУ,
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