Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Он допустил, что это произойдет во второй половине ноября или в декабре. В настоящее время, по словам Рогова, Киев накапливает войска у границ региона. При этом, по его мнению, нет предпосылок для заморозки конфликта. Чтобы это произошло – необходимо нанести украинской армии серьезный урон, добавил Рогов. Накануне в Запорожской области задержали двух человек по подозрению в подготовке диверсий.