В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти собираются предпринять попытку наступления в Запорожской области до конца этого года.

Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года
Фото: LIBKOS/APLIBKOS/AP

"Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению", - сказал Рогов.

Он допустил, что это произойдет во второй половине ноября или в декабре. В настоящее время, по словам Рогова, Киев накапливает войска у границ региона. При этом, по его мнению, нет предпосылок для заморозки конфликта. Чтобы это произошло – необходимо нанести украинской армии серьезный урон, добавил Рогов. Накануне в Запорожской области задержали двух человек по подозрению в подготовке диверсий.

В конце прошлой недели временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что границы региона надежно защищены, и планов по эвакуации населения нет.

Армия,СВО,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители