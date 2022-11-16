Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти собираются предпринять попытку наступления в Запорожской области до конца этого года.
"Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению", - сказал Рогов.
Он допустил, что это произойдет во второй половине ноября или в декабре. В настоящее время, по словам Рогова, Киев накапливает войска у границ региона. При этом, по его мнению, нет предпосылок для заморозки конфликта. Чтобы это произошло – необходимо нанести украинской армии серьезный урон, добавил Рогов. Накануне в Запорожской области задержали двух человек по подозрению в подготовке диверсий.
В конце прошлой недели временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что границы региона надежно защищены, и планов по эвакуации населения нет.