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45 минут назад

Кадыров: более 20 тыс. бойцов Чечни приняли участие в спецоперации

Газета.Ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств заявил в Telegram-канале, что в спецоперации приняли участие более 20 тыс. чеченских военных, девять тысяч из которых находятся в данный момент на передовой.

Кадыров назвал число участников СВО от Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой», — написал он.

По словам Кадырова, начальникам региональных отделов МВД и командирам подразделений было поручено принять меры для формирования резервов из числа тех, кто хочет работать в военных структурах.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,
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