Кадыров назвал число участников СВО от Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств заявил в Telegram-канале, что в спецоперации приняли участие более 20 тыс. чеченских военных, девять тысяч из которых находятся в данный момент на передовой.
«В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой», — написал он.
По словам Кадырова, начальникам региональных отделов МВД и командирам подразделений было поручено принять меры для формирования резервов из числа тех, кто хочет работать в военных структурах.