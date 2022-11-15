Минобороны России заявило об уничтожении до 90 военных ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытки Вооруженных сил Украины атаковать в направлениях двух населенных пунктов в Луганской народной республике оказались безуспешными. Об этом он сообщил во время брифинга.
«На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики», — сказал он.
Конашенков также добавил, что за сутки на Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 90 военных ВСУ, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.