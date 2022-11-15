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1 час назад

Минобороны России заявило об уничтожении до 90 военных ВСУ, пытавшихся атаковать в ЛНР

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытки Вооруженных сил Украины атаковать в направлениях двух населенных пунктов в Луганской народной республике оказались безуспешными. Об этом он сообщил во время брифинга.

Минобороны России заявило об уничтожении до 90 военных ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики», — сказал он.

Конашенков также добавил, что за сутки на Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 90 военных ВСУ, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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