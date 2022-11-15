Минобороны России заявило об уничтожении до 90 военных ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытки Вооруженных сил Украины атаковать в направлениях двух населенных пунктов в Луганской народной республике оказались безуспешными. Об этом он сообщил во время брифинга.