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6 минут назад

Минобороны заявило о сорванной атаке ВСУ на купянском направлении

Lenta.ruиещё 1

На купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

ВС России сорвали атаку на Купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В военном ведомстве отметили, что в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

ВСУ обстреляли несколько приграничных российских сел из минометов

«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Видео,Владимир Путин,
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