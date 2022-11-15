ВС России сорвали атаку на Купянском направлении

На купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Об этом во вторник, 15 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

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В военном ведомстве отметили, что в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны.