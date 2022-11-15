Москалькова сообщила о проверке видео казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Следователи начали проверять видео с предполагаемой казнью экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщила РБК уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Омбудсмен пояснила, что любая жестокость и противоправность требует вмешательства со стороны государства.

«Следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих события», — сказала Москалькова, комментируя видео с казнью экс-бойца ЧВК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, насколько «соответствует действительности» видео, на котором, по предварительной версии, казнят бывшего вагнеровца.

13 ноября в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.