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32 минуты назад

Министр обороны Крозетто: Рим рассмотрит новые поставки оружия Киеву только по спецзапросу

RT на русскомиещё 3

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что новый декрет о поставках оружия Киеву будет рассматриваться по специальному запросу, который ещё не поступал. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Италия назвала условия новых поставок оружия Украине
Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАССEPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС

«Декрет (о поставках оружия. — RT) будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал он.

Крозетто выразил мнение, что конфликт на Украине находится в сложной фазе и «продлится ещё долго».

7 ноября газета Fatto Quotidiano сообщила, что в Италии между Крозетто и лидером оппозиционного общественно-политического Движения пяти звёзд Джузеппе Конте возник конфликт из-за поставок вооружения Украине.

10 ноября глава итальянского Минобороны заявил, что страна не исключает новых мер по дальнейшей военной поддержке Киева, но в данный момент они не обсуждаются.

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