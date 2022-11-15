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1 час назад

Newsweek: США столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за Украины

Мария Иванова

Поставки оружия Украине истощили запасы западных боеприпасов и США столкнулись с новой проблемой - нехваткой ресурсов для потенциальных конфликтов в других точках планеты. Об этом заявил Калеб Ларсон в своей статье для Newsweek.

Newsweek: США столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор отметил, что критическая нехватка боеприпасов может иметь огромные последствия как на поле боя, так и за его пределами. Он напомнил, что время Первой мировой войны артиллерийский кризис 1915 года привел не только к катастрофическому поражению британцев в битве при Обере, но и к свержению правительства. НАТО столкнулась с нехваткой боеприпасов в Ливии в 2011 году, а в 2016-м дефицит высокоточных боеприпасов для ВВС помешал борьбе с террористами.

Америка сможет пополнить свои запасы, если инвестирует в свою военно-промышленную базу, но делать это нужно быстро, считает автор.

По мнению Ларсона, промышленную базу США необходимо перевести с мирного базиса, если не на военный лад, то хотя бы на удовлетворение текущих потребностей. Один из быстрых и эффективных способов стимулировать частную промышленность к расширению производственных мощностей - предоставить надежные перспективные финансовые стимулы, включая многолетние контракты с Пентагоном.

О дефиците боеприпасов в США ранее также писал National Interest. Издание заявило, что сейчас запасы боеприпасов Пентагона, особенно высокоточного оружия, недостаточны для поддержания продолжительного конфликта, а производственная база и цепочки поставок в стране не в состоянии быстро восполнить дефицит.

США поставили Украине 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stringer, 8500 противотанковых комплексов Javelin, 38 тысяч других противотанковых систем, 1500 противотанковых ракет TOW, 150 155- и 105-миллиметровых артиллерийских орудий, десятки ракет большой дальности для HIMARS и других систем, миллион снарядов к 155-миллиметровым гаубицам и многое другое.

Армия,НАТО,Пентагон,
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