Военкор заявил о подготовке ВСУ к попытке прорыва обороны в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы, чтобы попытаться прорвать оборону в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

По данным военкора, ВСУ усиливаются бронетанковыми группами. Подобные подразделения, считает Поддубный, могут быть задействованы на направлениях к Сватово, Кременной, Лисичанску и Попасной.

Ранее о стягивании украинской техники к нескольким участкам фронта в ЛНР сообщал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Как он утверждал, украинские бойцы регулярно пытаются прорваться. Усиление группировки войск ВСУ выявлено в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.