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35 минут назад

Зеленский предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех»

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России освободить всех украинских пленных. Такое заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20, сообщает France Presse.

Президент Украины обратился с требованием к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».

Ранее украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Возвращенные в Россию из украинского плена военные рассказали об издевательствах над ними

Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также анонсировал несколько обменов пленными. Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина.

«Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил политик.

Армия,В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Госдума,ООН,
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