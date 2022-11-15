Британия задумала построить пять новых противолодочных фрегатов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о строительстве пяти противолодочных фрегатов в дополнение к тем, что строятся в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства.

По информации агентства, для этих целей правительство выделит британской оборонной компании BAE Systems контракт на сумму 4,2 млрд фунтов стерлингов. Корабли должны быть готовы к 2030 году и будут использоваться для обеспечения безопасности Великобритании и ее союзников. Сунак в рамках саммита G20 на Бали добавил, что поведению России "нет места в международном сообществе", а ее действия ставят его под угрозу.