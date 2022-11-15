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1 час назад

Британия анонсировала строительство пяти новых противолодочных фрегатов

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о строительстве пяти противолодочных фрегатов в дополнение к тем, что строятся в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства.

Британия задумала построить пять новых противолодочных фрегатов
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По информации агентства, для этих целей правительство выделит британской оборонной компании BAE Systems контракт на сумму 4,2 млрд фунтов стерлингов. Корабли должны быть готовы к 2030 году и будут использоваться для обеспечения безопасности Великобритании и ее союзников. Сунак в рамках саммита G20 на Бали добавил, что поведению России "нет места в международном сообществе", а ее действия ставят его под угрозу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли говорил, что не планирует нормализовать отношения с Россией. Он добавил, что на саммите G20 британская делегация планирует обрушиться с критикой на представителей России.

Армия,Риши Сунак,
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