В Пентагоне дали Украине обещание по военной помощи

США не прекратят поставлять военную помощь Украине даже с наступлением зимы. Это будет продолжаться так долго, как «потребуется». Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что Вашингтон продолжит работать с Киевом и международными союзниками для обеспечения победы Украины. По его словам, это будет продолжаться так долго, как потребуется для завершения военного конфликта.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном замедлении поставок военной помощи на Украину с наступлением зимы.

Ранее официальный представитель государственного департамента Нед Прайс заявил, что США разработали план по борьбе с утечками передовых образцов вооружения, которое поставляется Украине.