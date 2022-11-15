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1 час назад

В Пентагоне дали Украине обещание по военной помощи

Елена Прошина

США не прекратят поставлять военную помощь Украине даже с наступлением зимы. Это будет продолжаться так долго, как «потребуется». Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

В Пентагоне дали Украине обещание по военной помощи
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что Вашингтон продолжит работать с Киевом и международными союзниками для обеспечения победы Украины. По его словам, это будет продолжаться так долго, как потребуется для завершения военного конфликта.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном замедлении поставок военной помощи на Украину с наступлением зимы.

Ранее официальный представитель государственного департамента Нед Прайс заявил, что США разработали план по борьбе с утечками передовых образцов вооружения, которое поставляется Украине.

Он признал обеспокоенность Вашингтона тем, что во время или после завершения конфликта России и Украины некоторые вооружения могут оказаться в руках криминальных элементов. Поэтому США разработали план, который позволит противодействовать этой угрозе. Он предполагает повышение эффективности охраны границ, охрану и учет оружия и боеприпасов на Украине и в соседних странах, выявление и пресечение незаконного оборота оружия, а также наращивание возможностей ответственных структур в регионе.

Армия,В мире,Нед Прайс,Пентагон,
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