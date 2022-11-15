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40 минут назад

CNN: США изучают варианты модификации БПЛА Gray Eagle для их возможной передачи Украине

RT на русскомиещё 4

США изучают возможности модификации беспилотников Gray Eagle для их возможной последующей передачи Украине.

США хотят модифицировать дроны Gray Eagle для передачи Киеву
Фото: WikipediaWikipedia

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

«США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные технические исправления могут стать трудоёмким процессом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены втягиваться напрямую в украинский конфликт.

Он обратил внимание, что Вашингтон не передаёт Киеву ракеты дальнего радиуса.

Военный эксперт Дакота Вуд отметил, что поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы.

Армия,Джозеф Байден,
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