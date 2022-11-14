США захотели восполнить запасы РСЗО

Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму $520 млн для восполнения реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американские Вооруженные силы.

В заявлении ЕС говорится, что контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

Как заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе, распределение этих контрактов показывает то «значительное влияние», которое есть у РСЗО «в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров».