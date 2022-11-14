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59 минут назад

США потратят $520 млн на восполнение запасов РСЗО

Газета.Ru

Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму $520 млн для восполнения реактивных систем залпового огня (РСЗО) взамен переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американские Вооруженные силы.

США захотели восполнить запасы РСЗО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении ЕС говорится, что контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

Как заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе, распределение этих контрактов показывает то «значительное влияние», которое есть у РСЗО «в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров».

Ранее исполнительный директор военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что компания намерена наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Javelin и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине.

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