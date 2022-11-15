Боец «Вагнера» назвал метод уничтожения ВСУ в Артемовске

Промзона на окраине оккупированного Артемовска — место, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию, используя ее в качестве укрытия. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер», участвующий в штурме города.

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«На промзонах у них подвоз боекомплекта, в основном, и живой силы», — сказал боец, ведущий воздушную разведку.

По его словам, именно по промзоне Артемовска активно ведет огонь российская артиллерия.

«Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил», — поделился он.