Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО

Армия США заключила оборонные заказы с корпорацией Lockheed Martin на производство новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, передает РИА Новости.

Сумма двух контрактов составила 520 миллионов долларов. Системы будут поставлены в арсеналы взамен переданных Украине.

По информации СМИ, стоимость каждой пусковой установки HIMARS достигает семи миллионов долларов. Lockheed Martin способна ежегодно выпускать 9000 ракет к этим системам.