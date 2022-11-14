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36 минут назад

Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО

Lenta.ruиещё 3

Армия США заключила оборонные заказы с корпорацией Lockheed Martin на производство новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, передает РИА Новости.

Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сумма двух контрактов составила 520 миллионов долларов. Системы будут поставлены в арсеналы взамен переданных Украине.

По информации СМИ, стоимость каждой пусковой установки HIMARS достигает семи миллионов долларов. Lockheed Martin способна ежегодно выпускать 9000 ракет к этим системам.

4 октября сообщалось, что США выделят Украине 625 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи, в который войдут четыре установки HIMARS. С учетом данной поставки общее число отправленных Украине РСЗО HIMARS достигнет 20 единиц.

Армия,
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