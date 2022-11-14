От участия в подготовке украинских солдат отказалась одна страна ЕС

«Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться, то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию», – рассказал Сийярто.