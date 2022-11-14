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24 минуты назад

От участия в подготовке украинских солдат отказалась одна страна ЕС

Елена Прошина

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет единственной в Евросоюзе, кто не станет участвовать в подготовке украинских солдат, а также не будет это финансировать. Об этом сообщает РИА «Новости».

От участия в подготовке украинских солдат отказалась одна страна ЕС
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«Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться, то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию», – рассказал Сийярто.

Он подчеркнул, что это не значит, что Венгрия вообще не будет оказывать помощь Украине. По словам Сийярто, Венгрия будет помогать Киеву, но только на двусторонней основе. Он добавил, что правительство его страны не придерживается инициативы общеевропейского кредита, так как «общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга».

«Мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины», – подытожил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не допустит принятия Евросоюзом решений, обостряющих конфликт на Украине.

Армия,СВО,Петер Сийярто,ЕС,
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