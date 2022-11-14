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25 минут назад

Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза по обучению украинских военных

RT на русскомиещё 2

Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза по обучению украинских военных, начало которой обсуждалось на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгрия отказалась участвовать в миссии ЕС по обучению украинских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как напомнил министр, Венгрия воздержалась при голосовании по этому вопросу 17 октября.

«Мы не участвуем в обучении и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — сказал Сийярто журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,ЕС,
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