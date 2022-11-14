«Решение об этом принимают флотоводцы. Пока что корабль находится на своем месте: проходит испытания и направляется в 43-ю дивизию ракетных кораблей Северного флота. Думаю, если понадобится, если этого потребует обстановка, то корабль откомандируют в акваторию Черного моря. Он там выполнит все задачи, которые перед ним будут поставлены», — подчеркнул специалист.