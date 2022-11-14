Военный эксперт, политолог, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о скором начале испытаний фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350, а также рассказал о главном достоинстве новейшего российского корабля.
Специалист напомнил, что Северный флот уже включает в себя такие флагманы, как тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов".
«На сегодняшний день "Адмирал Головко" в плеяде так называемых "адмиральских" кораблей выглядит достойно, потому что является носителем уникальной системы "Циркон". Сегодня Северный флот - опора нашего военно-морского флота в целом. И нахождение там кораблей, имеющих гиперзвуковое вооружение, — это достижение Российской Федерации», — отметил собеседник «Рамблера».
Вместе с тем эксперт допустил, что фрегат «Адмирал Головко» пополнит не Северный, а Черноморский флот России.
«Решение об этом принимают флотоводцы. Пока что корабль находится на своем месте: проходит испытания и направляется в 43-ю дивизию ракетных кораблей Северного флота. Думаю, если понадобится, если этого потребует обстановка, то корабль откомандируют в акваторию Черного моря. Он там выполнит все задачи, которые перед ним будут поставлены», — подчеркнул специалист.
Эксперт выразил мнение, что испытания корабля завершатся в конце нинешнего или в начале следующего года, после чего «Адмирал Головко» передадут ВМФ.
«Главное, что у нас есть корабль, который вооружен такими уникальными гиперзвуковыми средствами, как ракета "Циркон"», — заключил аналитик.
Ранее генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний.