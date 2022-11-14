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1 час назад

«Уникальный проект»: эксперт о новом российском фрегате «Адмирал Головко»

Семён Капранов
Андрей Кошкинэксперт

Военный эксперт, политолог, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о скором начале испытаний фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350, а также рассказал о главном достоинстве новейшего российского корабля.

Фрегат "Адмирал Головко" - это уникальный проект, это первый штатный носитель ракеты "Циркон". Скоро он пополнит Северный флот именно в таком составе, когда будут получены первые гиперзвуковые крылатые ракеты.

Существует целая серия кораблей, которую называют "адмиральской". Они стали началом океанического флота России, это чрезвычайно важно. К тому же гиперзвуковые ракеты сегодня являются "ракетами-убийцами" тех кораблей, подводных и надводных целей, которые хотели бы посягать на арктические широты. И, конечно, войдя в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, "Адмирал Головко" сильно укрепит ее и усилит ее возможности. В значительной степени это произойдет за счет вооружения корабля.
Андрей Кошкин
Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог
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Специалист напомнил, что Северный флот уже включает в себя такие флагманы, как тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов".

«На сегодняшний день "Адмирал Головко" в плеяде так называемых "адмиральских" кораблей выглядит достойно, потому что является носителем уникальной системы "Циркон". Сегодня Северный флот - опора нашего военно-морского флота в целом. И нахождение там кораблей, имеющих гиперзвуковое вооружение, — это достижение Российской Федерации», — отметил собеседник «Рамблера».

Вместе с тем эксперт допустил, что фрегат «Адмирал Головко» пополнит не Северный, а Черноморский флот России.

«Решение об этом принимают флотоводцы. Пока что корабль находится на своем месте: проходит испытания и направляется в 43-ю дивизию ракетных кораблей Северного флота. Думаю, если понадобится, если этого потребует обстановка, то корабль откомандируют в акваторию Черного моря. Он там выполнит все задачи, которые перед ним будут поставлены», — подчеркнул специалист.

Эксперт выразил мнение, что испытания корабля завершатся в конце нинешнего или в начале следующего года, после чего «Адмирал Головко» передадут ВМФ.

«Главное, что у нас есть корабль, который вооружен такими уникальными гиперзвуковыми средствами, как ракета "Циркон"», — заключил аналитик.

Ранее генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний.

Армия,Андрей Кошкин,Игорь Орлов,Северная верфь,
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