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33 минуты назад

В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов из тяжелой артиллерии ВСУ

Газета.Ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Курдюмовке и Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) из тяжелой артиллерии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что обстрелы были зафиксированы в 02:00 по московскому времени — ВСУ выпустили по населенным пунктам семь снарядов калибра 152 мм.

Данных о последствиях ударов на данный момент нет.

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Амвросиевке в ДНР из РСЗО HIMARS. Как сообщил глава администрации Донецкого района Игорь Лызов, удар пришелся по заброшенному комплексу зданий пионерского лагеря.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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