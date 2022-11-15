ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Курдюмовке и Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) из тяжелой артиллерии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Уточняется, что обстрелы были зафиксированы в 02:00 по московскому времени — ВСУ выпустили по населенным пунктам семь снарядов калибра 152 мм.

Данных о последствиях ударов на данный момент нет.

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Амвросиевке в ДНР из РСЗО HIMARS. Как сообщил глава администрации Донецкого района Игорь Лызов, удар пришелся по заброшенному комплексу зданий пионерского лагеря.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.