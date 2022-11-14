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1 час назад

Зеленский заявил, что взятие Херсона дорого обошлось Киеву

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. По его словам, за установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», однако конкретные цифры не называются.

Цена этой победы считается очень высокой, — приводит издание слова Зеленского.

14 ноября Зеленский прибыл в Херсон. Там глава государства выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Глава государства поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецопрерации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Херсон

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.

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