Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что город дорого обошелся Киеву, сообщает газета Washington Post. По его словам, за установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», однако конкретные цифры не называются.

Цена этой победы считается очень высокой, — приводит издание слова Зеленского.

14 ноября Зеленский прибыл в Херсон. Там глава государства выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Глава государства поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецопрерации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.