ВМФ России получил подлодку «Уфа»

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает «Интерфакс».

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«Сегодня под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала НикоНиколая Евменова состоялась торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке», — отмечает военное ведомство. Соответствующая церемония состоялась в Санкт-Петербурге.

Субмарина стала четвертой подлодкой проекта 636.3, построенной для ТОФ. Ожидается, что впоследствии Тихоокеанский флот России получит еще две субмарины этого проекта.

По словам Евменова, подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Черном и Средиземном морях, а также в Арктике.