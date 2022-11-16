В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
35 минут назад

ВМФ России получил подлодку «Уфа»

Lenta.ruиещё 2

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает «Интерфакс».

ВМФ России получил подлодку «Уфа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала НикоНиколая Евменова состоялась торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке», — отмечает военное ведомство. Соответствующая церемония состоялась в Санкт-Петербурге.

Субмарина стала четвертой подлодкой проекта 636.3, построенной для ТОФ. Ожидается, что впоследствии Тихоокеанский флот России получит еще две субмарины этого проекта.

По словам Евменова, подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Черном и Средиземном морях, а также в Арктике.

О том, что субмарина «Уфа» проекта 636.3 будет принята в состав ТОФ, Минобороны сообщало в ноябре.

Армия,ВМФ России,Николай Евменов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители