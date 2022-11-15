Российские военные освободили поселок Опытное в ДНР

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сказано в его Telegram-канале.

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«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Павловка в ДНР.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, без этого населенного пункта дальнейшее продвижение, в том числе к Угледару, будет крайне затруднительным.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что военные России взяли под полный контроль поселок Майорск на Донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.