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11 минут назад

Штаб ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении

Газета.Ruиещё 5

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сказано в его Telegram-канале.

Российские военные освободили поселок Опытное в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Павловка в ДНР.

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По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, без этого населенного пункта дальнейшее продвижение, в том числе к Угледару, будет крайне затруднительным.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что военные России взяли под полный контроль поселок Майорск на Донецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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