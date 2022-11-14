В США раскрыли критическую уязвимость ВСУ

Как пишет The New York Post, США в течение долгого времени отказываются поставлять истребители Киеву. При этом издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, а это вынуждает Киев полагаться преимущественно на батареи ракет класса «земля-воздух» в боях против ВКС, передает РИА «Новости».