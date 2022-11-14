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7 минут назад

В США раскрыли критическую уязвимость ВСУ

Деловая газета "Взгляд"

Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, сообщили СМИ.

В США раскрыли критическую уязвимость ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет The New York Post, США в течение долгого времени отказываются поставлять истребители Киеву. При этом издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, а это вынуждает Киев полагаться преимущественно на батареи ракет класса «земля-воздух» в боях против ВКС, передает РИА «Новости».

Ранее российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, МиГ-29 в Харьковской области и Су-24 в Днепропетровской области.

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